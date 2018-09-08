Жюри Венецианского кинофестиваля призвали Россию освободить Олега Сенцова [ Редактировать ]
Члены жюри 75 Венецианского кинофестиваля призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Глава жюри Гильермо дель Торо, актер и режиссер Кристоф Вальц, актриса Наоми Уоттс и другие члены жюри обеспокоены физическим состоянием украинца, который голодает уже 118 дней.
Напомним, Олег Сенцов, находящийся в тюрьме на севере Сибири, объявил бессрочную голодовку 14 мая - с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
по теме
Здоровье украинских политзаключенных в России продолжает ухудшаться - правозащитник
Российские официальные лица уверяют, что чувствует он себя... удовлетворительно и "организм адаптировался к голодовке" - это звучит даже ужаснее, чем сроки голодовки
Состояние Олега Сенцова продолжает ухудшаться - правозащитник
По словам Ирины Геращенко, украинская сторона ради спасения Сенцова привлекала международных партнеров
Німеччина стурбована станом здоров'я Олега Сенцова
У Берліні готові й надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова
У Сенаті США готують звернення щодо звільнення Сенцова - МЗС
Український режисер, незаконно засуджений у Росії голодує вже 101 день - за словами його адвоката Дмитра Дінзе - стан бранця близький до критичного
Россия отказалась забирать своих граждан из украинских тюрем
Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан России из украинских тюрем