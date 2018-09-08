Члены жюри 75 Венецианского кинофестиваля призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Глава жюри Гильермо дель Торо, актер и режиссер Кристоф Вальц, актриса Наоми Уоттс и другие члены жюри обеспокоены физическим состоянием украинца, который голодает уже 118 дней.

Напомним, Олег Сенцов, находящийся в тюрьме на севере Сибири, объявил бессрочную голодовку 14 мая - с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.