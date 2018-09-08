Работает ГРУ - расплачиваются богачи. В Великобритании вновь заговорили о конфискации российских денег в связи с расследованием отравления в Солсбери. Кому грозит наказание - смотрите далее.

Дорогие квартиры, роскошные яхты, огромные счета в банках. Вскоре российские олигархи могут лишиться этих атрибутов красивой жизни в Великобритании.

После обнародования новой информации об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, - толстосумам-иностранцам грозят проверки имущества.

По словам источников, Национальное агентство по борьбе с преступностью заинтересовалось активами около ста зарубежных бизнесменов. Большинство из них - россияне. Если эти люди не смогут доказать, что их британские активы получены законно, - то могут потерять имущество.

Как известно, закон, позволяющий конфисковать "грязные деньги", приняли еще в начале этого года. Но полностью он так и не заработал. Несколько месяцев назад британская пресса подняла скандал, когда узнала, что за все время действия закона запросы на проверку имущества выдавали только трижды. Теперь, как сообщают источники в правительстве, ситуация изменится.

Детали столь щепетильного процесса, который затрагивает интересы публичных людей, не разглашают. Но этот инструмент может быть использован Лондоном в качестве своеобразных санкций против России из-за отравления в Солсбери. Расследование инцидента продолжается.

Британская пресса выяснила, что подозреваемые в отравлении Александр Петров и Руслан Боширов в течение нескольких месяцев до совершения преступления шесть раз побывали в Швейцарии. Теперь полиция пытается выяснить, с кем они встречались. Эта информация может стать ключевой в расследовании. В доме Сергея Скрипаля в Солсбери, где произошло отравление, начали процесс очистки от следов "Новичка". Ранее строение собирались и вовсе снести.