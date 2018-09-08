В Киеве уже к концу 2018 года стоимость проезда в маршрутках может вырасти на несколько гривен. Вслед за июльским подорожанием коммунального транспорта, собственники отдельных маршрутных такси заявляют, что реальная цена проезда должна увеличиться как минимум на треть.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Перевозчики утверждают, гривна обесценилась, а цена на бензин растет с каждым днем. Именно поэтому единственный выход из ситуации - повысить стоимость проезда в маршрутных такси до десяти гривен.

Действительно, цена на топливо за последнюю неделю выросла на 60 коп. Средняя стоимость бензина превысила 30 гривен. Эксперты же считают, что тенденция может сохраниться и в ближайшее месяцы. Всему виной девальвация гривны, а также рост цен на "черное золото".

Напомним, что повышение коснулось всего коммунального транспорта: метро, трамваев, троллейбусов, а также автобусов. С 14 июля киевляне и гости столицы платят за одну поездку 8 грн.

В "Киевпастрансе" повышение аргументировали прежде всего долгами компании, низкими заработными платами рядовых сотрудников, а также подорожанием автозапчастей.

Частные маршрутки, в отличие от коммунальных, могут самостоятельно устанавливать тариф на проезд. Такое право им предоставил Кабинет министров Украины еще в 2015 году.

Своим постановлением правительство отпустило в "вольное плавание" все коммерческие перевозки по стране. Сейчас никто не вправе диктовать условия компаниям-перевозчикам кроме самих пассажиров.

"Частные перевозчики предлагают поднять тарифы до 10 грн уже к концу этого года. У них очень большая коррупционная составляющая в тарифе, как минимум 20%. Пассажиропоток до конца не известен, билеты они не выдают при посадке. Многие водители признаются, что при ежедневном обороте в 3,5 тысячи грн от 800 до 1000 грн он должен отдать их, чтобы его не трогали", - говорится в сообщении.

Повышение будет, но в пределах 8 гривен. Такую позицию в комментарии высказал начальник службы коммунальных перевозок Сергей Савтырь.

Чиновник убежден, если цена на топливо до конца года не достигнет психологической отметки в 35 грн, частные перевозчики попросту сравняют тариф с коммунальным.

"Я пока таких разговоров не слышал (ред. - о повышении тарифа), но уверен, что к концу года они максимум выровняют до 8 гривен. Сравняют, скорее всего, с тарифом в коммунальном транспорте. Это возможно после недавнего скачка цен на топливо", - уверен Савтырь.

Тем временем в Окружной административный суд Киева подали иск против Киевского горсовета из-за новых тарифов на проезд в городском транспорте.