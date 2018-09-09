Смертельная авария в Одессе: BMW влетело в остановку с людьми (фото) [ Редактировать ]
В Одессе на 6-й станции Фонтана произошла смертельная автомобильная авария, в результате которой погибли по меньшей мере 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.
Об этом сообщает "Думская".
По словам очевидцев ДТП, автомобиль BMW ехал на скорости около 100 километров в час в сторону 7-й станции Фонтана на запрещающий сигнал светофора. И в какой-то момент водитель совершил столкновение с автомобилем Skoda.
После этого BMW продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.
Отметим, что сначала сообщалось о двух погибших, однако затем стало известно о третьей жертве. А именно один из пострадавших погиб по дороге в больницу. Всеми погибшими оказались пешеходы.
Водитель BMW и его пассажир не пострадали. Однако до приезда полиции автомобилиста избили свидетели происшествия.
Пострадавших уже забрала машина скорой медицинской помощи. По последней информации, среди пострадавших есть ребенок.
На месте работают правоохранители.
Ранее мы писали о том, что в Киеве столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль.
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