В Одессе на 6-й станции Фонтана произошла смертельная автомобильная авария, в результате которой погибли по меньшей мере 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.

Об этом сообщает "Думская".

По словам очевидцев ДТП, автомобиль BMW ехал на скорости около 100 километров в час в сторону 7-й станции Фонтана на запрещающий сигнал светофора. И в какой-то момент водитель совершил столкновение с автомобилем Skoda.

После этого BMW продолжил движение и въехал в остановку общественного транспорта, на которой стояли люди.

Отметим, что сначала сообщалось о двух погибших, однако затем стало известно о третьей жертве. А именно один из пострадавших погиб по дороге в больницу. Всеми погибшими оказались пешеходы.

Водитель BMW и его пассажир не пострадали. Однако до приезда полиции автомобилиста избили свидетели происшествия.

Пострадавших уже забрала машина скорой медицинской помощи. По последней информации, среди пострадавших есть ребенок.

На месте работают правоохранители.

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