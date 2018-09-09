Лучший тренер мира по итогам 2015 года Луис Энрике привез обновленный состав сборной Испании на матч Лиги наций против Англии.

Как пишет Terrikon, в начале поединка на "Уэмбли" испанцы пропустили контратаку, которая завершилась блестящим пасом Шоу слева и замыканием от Рашфорда - 1:0.

Но экс-чемпионы Европы ответили моментально - атаку по правому флангу с подачи Родриго завершил Сауль. 1:1 уже к 13-й минуте.

Далее Испания нашла свою игру, забрала мяч под контроль и смогла забить еще - на этот раз со стандарта. Подачу низом от Тьяго на левую штангу достал Родриго, ушедший от опеки Кейна. 1:2 - с таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме Шоу получил тяжелую травму, ему оказывали помощь несколько минут. Игра в атаке разладилась, а с одиночными выстрелами подопечных Саутгейта Де Хеа легко справлялся. Правда, в компенсированное время он с Рамосом едва не "наварил", выпустил мяч из рук после срезки, но судья не стал засчитывать гол Уэлбека, усмотрев нападение на вратаря.

Победу испанцы удержали - Луис Энрике отменно дебютирует в национальной сборной.

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