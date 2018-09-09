Испания-Англия: результаты матча Лиги наций [ Редактировать ]
Лучший тренер мира по итогам 2015 года Луис Энрике привез обновленный состав сборной Испании на матч Лиги наций против Англии.
Как пишет Terrikon, в начале поединка на "Уэмбли" испанцы пропустили контратаку, которая завершилась блестящим пасом Шоу слева и замыканием от Рашфорда - 1:0.
⏱ ¡FINAL! ¡FINAL! ¡FINAL!— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 8 сентября 2018 г.
¡Vaya partidazo! ¡Sumamos nuestros 3 primeros puntos en la UEFA Nations League VENCIENDO a Inglaterra en Wembley!💪🏻
🏴 #ENG - 🇪🇸 #ESP | 1-2 | 90+10' | #UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/quTsKhyg4w
Но экс-чемпионы Европы ответили моментально - атаку по правому флангу с подачи Родриго завершил Сауль. 1:1 уже к 13-й минуте.
Далее Испания нашла свою игру, забрала мяч под контроль и смогла забить еще - на этот раз со стандарта. Подачу низом от Тьяго на левую штангу достал Родриго, ушедший от опеки Кейна. 1:2 - с таким счетом команды ушли на перерыв.
Half time at Wembley: England 1 - 2 Spain. #ENG #ESP— Football Tweet (@Football__Tweet) 8 сентября 2018 г.
⚽🏴 🇪🇸 pic.twitter.com/rDndQ4QMBf
Во втором тайме Шоу получил тяжелую травму, ему оказывали помощь несколько минут. Игра в атаке разладилась, а с одиночными выстрелами подопечных Саутгейта Де Хеа легко справлялся. Правда, в компенсированное время он с Рамосом едва не "наварил", выпустил мяч из рук после срезки, но судья не стал засчитывать гол Уэлбека, усмотрев нападение на вратаря.
Победу испанцы удержали - Луис Энрике отменно дебютирует в национальной сборной.
Cмотрите также полное расписание Лиги наций УЕФА с датами и временем матчей.
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