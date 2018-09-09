Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook подтвердила, что вероятным виновником смертельного ДТП на шестой станции Фонтана в Одессе оказался 27-летний водитель автомобиля BMW.

По данным СМИ, водитель BMW - 27-летний одессит Олег С., который является постоянным участником незаконных уличных гонок.

"Вероятного виновника ДТП, 27-летнего водителя BMW, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области. "Беха" старой модели. Вряд ли "мажор", просто решил, скорее всего, что успеет проскочить", - написала пресс-секретарь главы ГПУ.

Судя по фотоснимкам, опубликованным ресурсом "Думская", на место аварии прибыли спасатели, которым пришлось специнструментом распылять разбитый в ДТП автомобиль.

Напомним, что автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, в результате чего погибли 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.