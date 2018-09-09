В полиции Одесской области сообщили о двух дорожно-транспортных происшествиях, в результате которых погибли люди.

Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области в Facebook.

В результате аварии в городе Одесса погибла женщина, травмированного ребенка доставили в больницу. А в поселке Ширяево было обнаружено тело 25-летнего мужчины с телесными повреждениями, характерными для ДТП.

"Одно событие произошло на окружной дороге в городе Одессе. Женщина перебегала дорогу в неустановленном месте. Водитель автомобиля "Порш каен" не успел вовремя затормозить и совершил наезд на прохожую. В результате ДТП женщина погибла на месте. 7-летняя девочка, которая находилась в автомобиле, доставлена в больницу с тупой травмой живота", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работают полицейские, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий.

Также сегодня в Одессе водитель BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, в результате чего погибли 3 человека и еще по меньшей мере 5 человек пострадали.