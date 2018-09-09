Смертельное ДТП в Одессе: полиция рассказала детали [ Редактировать ]
В результате ДТП в Одессе погибли два человека и пятеро были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек травмированы и двое - погибли", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трех погибших, но эту информацию полиция опровергла.
Напомним, что водитель BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми.
Также в Одессе произошли еще две аварии, в результате которых погибли мужчина и женщина.
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