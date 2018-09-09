В результате ДТП в Одессе погибли два человека и пятеро были травмированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пять человек травмированы и двое - погибли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех погибших, но эту информацию полиция опровергла.

Напомним, что водитель BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми.

Также в Одессе произошли еще две аварии, в результате которых погибли мужчина и женщина.