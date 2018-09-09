8 сентября боевики на Донбассе совершили 25 обстрелов, в результате которых один военнослужащий Операции Объединенных сил (ООС) получил ранения. Кроме того, двое бойцов ООС погибли в результате ДТП.

"Около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС 9 сентября.

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Двоих боевиков уничтожили и пятерых ранили.

Также на Донбассе обнаружили танки России.