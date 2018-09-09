На Донбассе погибли украинские военные [ Редактировать ]
8 сентября боевики на Донбассе совершили 25 обстрелов, в результате которых один военнослужащий Операции Объединенных сил (ООС) получил ранения. Кроме того, двое бойцов ООС погибли в результате ДТП.
"Около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС 9 сентября.
Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
Двоих боевиков уничтожили и пятерых ранили.
Также на Донбассе обнаружили танки России.
по теме
На Донбассе боевики "накрыли" 13 населенных пунктов
По позициям ООС вблизи Крымского боевики применинили артиллерию
Боевики подвели к позициям ВСУ небывалое число тяжелой техники
Боевики разворачивают беспрецедентное количество тяжелой техники у линий разграничения на Донбассе
Ситуация на Донбассе обостряется, есть погибший и раненые
На Донбассе, не смотря на "школьное перемирие", боевики открыли огонь по позициям украинских войск, что привело к потерям
Напряжение на Донбассе: боевики применили ракетные комплексы
На Донбассе ситуация становится более напряженной. К ставшим привычными обстрелам из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, боевики добавили огонь ракетных комплексов
Ситуация на Донбассе обостряется, раненых эвакуировали
Ситуация в районе проведения ООС на Донбассе стала более напряженной. Восемь военнослужащих в течение суток получили ранения