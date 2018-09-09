Сонливость приводит к страшной болезни - медики [ Редактировать ]
Ученые из университета Джона Хопкинса в США выявили почти трехкратное увеличение риска заболевания болезнью Альцгеймера у людей, которые часто испытывают сонливость в течение дня.
Исследователи обработали данные 123 добровольцев, которые по мере старения в течение 16 лет отчитывались о состоянии своего здоровья и проходили позитронно-эмиссионную томографию мозга, сообщает пресс-служба университета.
Добровольцы, которые жаловались на сонливость в дневное время, оказались почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида, а именно пептида Aβ42, который считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.
Выводы ученых позволяют говорить о взаимосвязи между нарушениями сна и развитием болезни Альцгеймера. Это лишь подтверждает гипотезу о том, плохой сон может способствовать развитию заболевания.
Так как на данный момент методов лечения болезни Альцгеймера не существует, необходимо совершенствовать способы профилактики заболевания, в том числе при помощи лечения нарушений сна, считают исследователи.
Считается, что болезнь Альцгеймера возникает из-за накопления в нейронах патогенного вещества - белка бета-амилоида. Он образуется из обрезков белка APP, который участвует в процессах починки поврежденных нейронов и формировании связей между ними. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к появлению бляшек бета-амилоида и уничтожению нервных клеток.
До этого ученые обнаружили причину эпидемии рака в мире.
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