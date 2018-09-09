В Кабмине назвали условия подачи воды в Крым [ Редактировать ]
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Юрий Грымчак заявил, что возобновление подачи воды в аннексированный Крым возможно после признание Россия факта захвата украинского полуострова.
При этом Россия ни разу официально не обращалась к Украине по вопросам подачи воды в Крым.
"Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", - сказал Грымчак в эфире одной из телепередач 8 сентября, передает "Корреспондент".
Замминистра добавил, что после выполнения условий можно будет порассуждать о том, сколько будет стоить вода для захваченного Россией полуострова.
Как известно, Крым страдает от засухи. Недавно на полуострове высохла крупнейшая река.
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