Утром 9 сентября в центре Киева возле Arena-City молодые люди дрались и били бутылки, у одного из участников конфликта в руках был пистолет, которым он воспользовался.

"Выстрел утихомирил ребят, но не надолго. Буквально через несколько минут, обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку", - сообщает "Информатор".

У рынка драка возобновилась: один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали "розочки". Спустя 7 минут к месту происшествия прибыла полиция.

Следствие устанавливает детали событий.

За несколько дней до этого на Крещатике молодого человека несколько раз ударили ножом в грудь.