"Разборки" в центре Киева закончились стрельбой (видео) [ Редактировать ]
Утром 9 сентября в центре Киева возле Arena-City молодые люди дрались и били бутылки, у одного из участников конфликта в руках был пистолет, которым он воспользовался.
"Выстрел утихомирил ребят, но не надолго. Буквально через несколько минут, обе компании перешли дорогу к Бессарабскому рынку", - сообщает "Информатор".
У рынка драка возобновилась: один из участников конфликта отбивался рукояткой от пистолета. Кроме этого в ход шли стеклянные бутылки, из которых делали "розочки". Спустя 7 минут к месту происшествия прибыла полиция.
Следствие устанавливает детали событий.
За несколько дней до этого на Крещатике молодого человека несколько раз ударили ножом в грудь.
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