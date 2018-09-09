Ани Лорак резко высказалась об измене [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак рассказала в интервью о своем отношении к супружеской измене и дала советы женщинам, как поступать в таких случаях.
"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - сказала певица за кулисами конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, передают dni.ru.
При этом Каролина призвала женщин быть терпеливыми, милосердными и уметь уступать.
"Ведь вы - настоящие дивы любви", - сказала Лорак, обращаясь ко всем женщинам.
Тема супружеских измен уже второй месяц витает вокруг певицы после того, как ее муж Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки.
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