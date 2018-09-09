Украинская певица Ани Лорак рассказала в интервью о своем отношении к супружеской измене и дала советы женщинам, как поступать в таких случаях.

"Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть", - сказала певица за кулисами конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи, передают dni.ru.

При этом Каролина призвала женщин быть терпеливыми, милосердными и уметь уступать.

"Ведь вы - настоящие дивы любви", - сказала Лорак, обращаясь ко всем женщинам.

Тема супружеских измен уже второй месяц витает вокруг певицы после того, как ее муж Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки.