9 сентября 2018 года в Украине отмечается День танкиста. Украинских военных поздравили, в частности, Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев.

Кроме того, пресс-служба ООС с поздравлениями разместила съемку с беспилотника масштабных меневров украинских танков:

"Поздравляю с Днем танкистов. Сегодня украинские воины-танкисты с честью держат позиции на Востоке, демонстрируя фантастический профессионализм и боевое мастерство в отражении агрессору", - написал Петр Порошенко в Twitter 9 сентября.

Вітаю з Днем танкістів!



Сьогодні українські воїни-танкісти з честю тримають позиції на Сході, демонструючи фантастичний професіоналізм і бойову майстерність у відсічі агресору.



Слава нашим захисникам та вічна пам'ять мужнім героям-танкістам, які віддали життя за мирну Україну pic.twitter.com/eGeT9IHlyZ — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 сентября 2018 г.

Тем временем на Донбассе обнаружили танки России.