День танкиста: военных поздравили грандиозными маневрами (фото, видео) [ Редактировать ]
9 сентября 2018 года в Украине отмечается День танкиста. Украинских военных поздравили, в частности, Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий Операцией Объединенных сил (ООС) Сергей Наев.
Кроме того, пресс-служба ООС с поздравлениями разместила съемку с беспилотника масштабных меневров украинских танков:
"Поздравляю с Днем танкистов. Сегодня украинские воины-танкисты с честью держат позиции на Востоке, демонстрируя фантастический профессионализм и боевое мастерство в отражении агрессору", - написал Петр Порошенко в Twitter 9 сентября.
Вітаю з Днем танкістів!— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 сентября 2018 г.
Сьогодні українські воїни-танкісти з честю тримають позиції на Сході, демонструючи фантастичний професіоналізм і бойову майстерність у відсічі агресору.
Слава нашим захисникам та вічна пам'ять мужнім героям-танкістам, які віддали життя за мирну Україну pic.twitter.com/eGeT9IHlyZ
Тем временем на Донбассе обнаружили танки России.
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