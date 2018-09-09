Утром 9 сентября в Дарницком районе Киева водитель Chevrolet Lacetti, находясь в нетрезвом состоянии, насмерть сбил женщину.

"На перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не справился с управлением и сбил женщину, которая шла по тротуару. На большой скорости он снес забор, "влетел" на территорию садового центра и перевернулся на бок", - сообщает "Информатор".

Женщина скончалась до приезда скорой. Ей было около 50 лет. После столкновения очевидцы набросились на водителя с целью совершить самосуд.

С явными признаками алкогольного опьянения водителя доставили на медицинское освидетельствование.

На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа, начато уголовное производство.

Тем временем в Одессе водитель BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, что привело к гибели пешеходов.