В Киеве пьяный насмерть сбил женщину на тротуаре (видео) [ Редактировать ]
Утром 9 сентября в Дарницком районе Киева водитель Chevrolet Lacetti, находясь в нетрезвом состоянии, насмерть сбил женщину.
"На перекрестке улиц Вокзальной и Бориспольской не справился с управлением и сбил женщину, которая шла по тротуару. На большой скорости он снес забор, "влетел" на территорию садового центра и перевернулся на бок", - сообщает "Информатор".
Женщина скончалась до приезда скорой. Ей было около 50 лет. После столкновения очевидцы набросились на водителя с целью совершить самосуд.
С явными признаками алкогольного опьянения водителя доставили на медицинское освидетельствование.
На месте работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа, начато уголовное производство.
Тем временем в Одессе водитель BMW на большой скорости столкнулся с автомобилем Skoda и влетел в остановку с людьми, что привело к гибели пешеходов.
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