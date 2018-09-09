Исследователи из Великобритании заявили, что обнаружили затерянную Атлантиду.

Команда YouTube-канала Bright Insight уверена, что мифическое государство, описанное древнегреческом философом Платоном, тысячи лет находилось незамеченным на самом виду - посреди пустыни Сахара.

Атлантидой исследователи считают так называемую структуру Ришат, расположенную в мавританской части пустыни Сахара рядом с поселением Уадан.

Долгое время Ришат служил ориентиром для космонавтов на орбите, так как представляла хорошо видимый объект на обширном пространстве.

По одной из версий, это мог быть след от падения метеорита. По другой - Ришат является естественным геологическим образованием.

Исследователи уверены, что исчезновение поглощенной морем в 11 600-х годах до нашей эры Атлантиды совпало со столкновением Земли с кометой, которое, как предполагают многие ученые, могло стать причиной начала ледникового периода. Это также могло повлечь за собой резкое изменение уровня моря - так что, теоретически, часть Сахары могла оказаться под водой, пишут fakty.ua.

Согласно Платону, Атлантида имела кольцевое строение: две зоны суши и три зоны воды представляли собой концентрические круги. Такое же строение имеет Ришат.

Диаметр Атлантиды философ оценивал в греческих мер длины 127 стадий (около 23,49 километра). Диаметр внешнего круга Ришата, согласно измерительному инструменту Google Map, составляет 23,5 километра. На севере города, по словам Платона, была гора, а на юге - большая равнина вытянутой формы. Изобретатели новой теории считают не простым совпадением то, что в структуре Ришат северная часть гористая, а на юге находится овальная равнина.

Платон разместил Атлантиду за Геркулесовыми столбами. В античности так именовали Гибралтарский пролив. То есть она должна была находиться возле побережья Испании и нынешнего Марокко. Мавритания находится лишь немного южнее.

До этого археологи обнаружили в Помпеях исключительную находку.