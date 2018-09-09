Президент Молдовы попал в жуткое ДТП (видео) [ Редактировать ]
Президент Молдовы Игорь Додон попал в автомобильную аварию.
ДТП произошло на трассе Страшены - Карараш, по которой двигался президентский кортеж. Автомобиль главы Молдовы столкнулся с грузовиком. Одно из авто кортежа, в котором находился Додон, перевернулось, сообщает местный телеканал publika.md.
О состоянии Игоря Додона не сообщается, однако известно, что его экстренно госпитализировали.
В аварии также пострадал грузовик, принадлежащий одной из частных птицефабрик, и автомобиль Службы государственной охраны.
В этот же день в Киеве пьяный насмерть сбил женщину на тротуаре.
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