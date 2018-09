Президент США Дональд Трамп пообещал компании Apple нулевые налоги, если она перенесет свое производство из Китая в Соединенные Штаты.

"Цена на Apple может вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай - но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае", - написал Трамп в Twitter.

Также Трамп призвал компанию начать строить новые заводы.

Предложение прозвучало после того, как Apple предупредила, что цены на ее устройства возрастут в случае новых пошлин США против Китая. Соответствующее письмо Apple направила в офис торгового представительства США.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA