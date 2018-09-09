Дорогой Apple: Трамп пообещал компании льготы [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп пообещал компании Apple нулевые налоги, если она перенесет свое производство из Китая в Соединенные Штаты.
"Цена на Apple может вырасти из-за огромных пошлин, которыми мы можем обложить Китай - но есть простое решение, в котором были бы нулевые налоги и настоящие налоговые стимулы. Производите свои товары в США, а не в Китае", - написал Трамп в Twitter.
Также Трамп призвал компанию начать строить новые заводы.
Предложение прозвучало после того, как Apple предупредила, что цены на ее устройства возрастут в случае новых пошлин США против Китая. Соответствующее письмо Apple направила в офис торгового представительства США.
Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China - but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 сентября 2018 г.
До этого США ввели санкции против компаний Китая.
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