Французские и австралийские физики из Университета Квинсленда и Института Нила утверждают, что имеют ответ на загадку веков: "Что появилось раньше, яйцо или курица?"

Впервые вопрос встал в Древней Греции. Им люди описывали проблему определения причинно-следственных связей. Одни утверждали, что яйцо появилось первым, потому что курицы появляются из яиц, другие верили, что сначала появилась курица, потому что она несет яйца, рассказывает австралийское издание news.com.au.

Но физики заявили что и курица, и яйцо появились одновременно - такой ответ объясняет квантовая физика.

В квантовой физике причинно-следственные связи не всегда были прямыми и не означали, что что-то обязательно должно привести к чему-то.

"Удивительно квантовой механики заключается в том, что события могут происходить без установленного порядка", - говорит доктор наук Жаки Ромеро.

Она объяснила это на примере того, как человек ездит на работу.

Если человек едет на работу автобусом и на метро, ​​это означает, что он, во-первых, должна ехать автобусом, а во-вторых - поездом.

Это не касается квантовой физики.

"В нашем же эксперименте оба события могут произойти одновременно.

Это называется "неопределенный причинно-следственная порядок" и это то, что мы можем наблюдать в нашей повседневной жизни ", - объясняет Ромеро.

Наблюдая за этим процессом в лаборатории, ученые использовали прибор, который называется фотонный квантовый переключатель. Это устройство изменяет форму света с помощью поляризации.

"Измеряя поляризацию фотонов квантового переключателя, мы увидели, что изменения формы света порядка не имеют. Это лишь первое доказательство этого принципа, но в большем масштабе неопределенный причинно-следственная порядок может иметь реальные практические применения. С их помощью можно сделать компьютеры более эффективными и улучшить коммуникации", - рассказывает физик Фабио Коста.

Ранее австралийских ученых очень озадачило после того, как на берег выбросило два огромных языка.