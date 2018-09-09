Президент Молдовы Игорь Додон, попавший в ДТП 9 сентября, получил легкие травмы, но его мать серьезно пострадала.

Сама авария произошла следующим образом: грузовик, совершавший обгон машины, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль главы государства и джип его охраны. В результате президентский Mercedes и внедорожник перевернулись и улетели в кювет.

"После столкновения одной из машин кортежа с грузовиком серьезно пострадала мать Додона",- сообщает местное издание "Блокнот".

Женщину госпитализировали. Сам президент отделался царапинами, синяками и ссадинами, передает "Интерфакс".

Также сообщается, что выехавший на встречную полосу грузовик принадлежит частной птицефабрике, в нем перевозилось мясо.

Момент аварии попал на камеры видеорегистратора:

Как сообщалось, 9 сентября Игорь Додон попал в автомобильную аварию на трассе Страшены - Карараш, по которой двигался президентский кортеж.