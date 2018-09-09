ДТП с президентом Молдовы: шокирующие подробности и видео [ Редактировать ]
Президент Молдовы Игорь Додон, попавший в ДТП 9 сентября, получил легкие травмы, но его мать серьезно пострадала.
Сама авария произошла следующим образом: грузовик, совершавший обгон машины, выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль главы государства и джип его охраны. В результате президентский Mercedes и внедорожник перевернулись и улетели в кювет.
"После столкновения одной из машин кортежа с грузовиком серьезно пострадала мать Додона",- сообщает местное издание "Блокнот".
Женщину госпитализировали. Сам президент отделался царапинами, синяками и ссадинами, передает "Интерфакс".
Также сообщается, что выехавший на встречную полосу грузовик принадлежит частной птицефабрике, в нем перевозилось мясо.
Момент аварии попал на камеры видеорегистратора:
Как сообщалось, 9 сентября Игорь Додон попал в автомобильную аварию на трассе Страшены - Карараш, по которой двигался президентский кортеж.
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