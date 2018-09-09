В McDonald's расстреляли американцев [ Редактировать ]
В ресторане быстрого питания McDonald's в Оберне, штат Алабама, произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и еще четверо получили ранения.
Причиной стрельбы стала ссора между молодыми людьми. В результате четырех раненых доставили в больницу с ранениями, один из них в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба местной полиции.
Погибшему и пострадавшим в результате стрельбы было от 16 лет до 21 года.
До этого в США полтысячи людей отравились салатами из McDonald's.
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