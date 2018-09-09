9 сентября сборная Украины во Львове сыграла свой второй матч Лиги наций со Словакией.

При этом сборная Украины играла без дисквалифицированных фанатов, пишет strana.ua.

Первый тайм прошел в позиционной борьбе. Подопечные Шевченко играли первым номером. На прочность словацкого вратаря Дубравку пробовали Степаненко, Яремчук, Марлос. Закрутить в словацкие ворота с углового по левому флангу пробовал Коноплянка.

Словаки играли на контратаках, раз за разом, прорываясь по правому флангу усилиями Мака, Куцки и единственного нападающего - Немеца.

В итоге первый тайм закончился ничьей.

Во втором тайме сборная Украины продолжила доминировать на поле. За напор и волю к победе подопечных Андрея Шевченко вознаградили на 81-й минуте. Только что вышедшего на замену Виктора Цыганкова словак Шкринер остановил рукой в своей же штрафной. Удар реализовал Андрей Ярмоленко.

Украина – Словакия 1:0

Гол: Ярмоленко, 80 (пен)

Подопечные Андрея Шевченко выиграли два матча из двух сыгранных и оформили весомую заявку на победу в своем квартете Лиги наций. Сборной Украины осталось сыграть против Чехии дома, но уже с поддержкой трибун.

С турнирной таблицей Лиги наций УЕФА можно ознакомится здесь.