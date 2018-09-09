Страшное ДТП в Донецкой области: тела вырезали из авто [ Редактировать ]
В Покровском районе Донецкой области произошло смертельное ДТП. Погибли два человека и еще два получили травмы.
Вечером 8 сентября водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево, сообщает пресс-служба ГСЧС области 9 сентября.
"В результате аварии два человека погибли, еще два пострадали. Спасатели с помощью бензореза срезали крышу автомобиля и деблокировали тела погибших", - говорится в сообщении.
Такжесообщалось, что 9 сентября президент Молдовы Игорь Додон попал в автомобильную аварию на трассе Страшены - Карараш, по которой двигался его кортеж.
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