В криворожской школе №124 в одном из классов ремонтируют пол, используя 5-копеечные монеты. К такому решению пришли родители из-за нехватки финансов на классический ремонт.

На данный момент ремонт еще не завершен. Работы выполнены на площади 62 кв. метра, в старом виде пока остается 20 квадратов, сообщает местное издание 0564.ua.

Под участком пола, который еще не закрыт монетами видно состояние покрытия на момент ремонта - это старые ПВХ-плиты, которым уже около 30 лет. Длительная эксплуатация привела к тому, что плиты уже частично разрушены, а средств для замены покрытия не выделялось.

"Эта ситуация заставила родителей школьников искать выход, но практичный и экономный одновременно", - прокомментировала классный руководитель 10 класса Светлана Шиль.

Монеты собираются уже больше года: кто-то вытряс свои копилки, кто-то спросил у знакомых и друзей.

Ранее сообщалось, что певица Ани Лорак устроила дочь в элитную школу, где обучение в первом классе обойдется в более чем в 1 миллион гривен.