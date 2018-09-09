Школу Кривого Рога ремонтируют монетами (фото) [ Редактировать ]
В криворожской школе №124 в одном из классов ремонтируют пол, используя 5-копеечные монеты. К такому решению пришли родители из-за нехватки финансов на классический ремонт.
На данный момент ремонт еще не завершен. Работы выполнены на площади 62 кв. метра, в старом виде пока остается 20 квадратов, сообщает местное издание 0564.ua.
Под участком пола, который еще не закрыт монетами видно состояние покрытия на момент ремонта - это старые ПВХ-плиты, которым уже около 30 лет. Длительная эксплуатация привела к тому, что плиты уже частично разрушены, а средств для замены покрытия не выделялось.
"Эта ситуация заставила родителей школьников искать выход, но практичный и экономный одновременно", - прокомментировала классный руководитель 10 класса Светлана Шиль.
Монеты собираются уже больше года: кто-то вытряс свои копилки, кто-то спросил у знакомых и друзей.
Ранее сообщалось, что певица Ани Лорак устроила дочь в элитную школу, где обучение в первом классе обойдется в более чем в 1 миллион гривен.
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