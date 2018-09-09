Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на 17 тысяч долларов в финале Открытого чемпионата США US Open. Об этом

В общем спортсменка оштрафована на 10 тысяч долларов за оскорбление судьи, на 4 тысячи долларов за подсказки тренера и на 3 тысячи за сломанную ракетку, информирует Fox News.

В финале Уильямс проиграла японке Наоми Осаке со счетом 2:6, 4:6. Во втором сете судья Карлос Рамос оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы.

По мнению Серены, третье нарушение было засчитано неоправданно и она назвала арбитра "грабителем", когда он отказался извиниться за то, что засчитал как нарушение подсказки ее тренера.

"Я видела, как мужчины называют судей разными словами. Я борюсь за права женщин и за равенство. Отнимать у меня гейм за слово "вор" кажется мне сексизмом",- сказала Уильямс после матча.

До этого украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла на US Open и перенесла поражение достойно.