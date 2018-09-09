Турция перебрасывает бронетехнику к границам Сирии [ Редактировать ]
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
Сообщается, что очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную провинцию Хатай.
Согласно информации агенства, военная колонна достигла района Хасса и будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе с Сирией.
Также сообщается, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии.
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