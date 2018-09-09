Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Сообщается, что очередная колонна с бронетехникой прибыла в приграничную провинцию Хатай.

Согласно информации агенства, военная колонна достигла района Хасса и будет распределена между военными частями, дислоцированными на границе с Сирией.

Также сообщается, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии.