В Париже на набережной Луары мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадало 7 человек. Об этом сообщает La Parisien.

Происшествие случилось в 22:45 за местным временем. Преступник напал на людей в кинотеатре MK2, после чего совершил нападение на людей, которые играли на площадке недалеко от кинотеатра.

Кроме ножа у нападавшего был с собой железный прут. После этого он продолжил движение по улице, где напал на еще нескольких людей, среди которых был турист из Британии. Один из пострадавших получил ранение в голову.

Полиция задержала преступника, который при задержании был ранен. Издание сообщает, что это совершеннолетний мужчина, который является выходцем из Афганистана.

Всего были ранены 7 человек, четверо которых получили тяжелые травмы и эвакуированы в три городские больницы.

Источники сообщают, что у полиции нет информации о том, что это могло быть террористической атакой.

Ранее мы писали о том, что мужчина с ножом напал на пассажиров на вокзале.