В кинотеатре Парижа мужчина с ножом напал на прохожих [ Редактировать ]
В Париже на набережной Луары мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего пострадало 7 человек. Об этом сообщает La Parisien.
Происшествие случилось в 22:45 за местным временем. Преступник напал на людей в кинотеатре MK2, после чего совершил нападение на людей, которые играли на площадке недалеко от кинотеатра.
Кроме ножа у нападавшего был с собой железный прут. После этого он продолжил движение по улице, где напал на еще нескольких людей, среди которых был турист из Британии. Один из пострадавших получил ранение в голову.
Полиция задержала преступника, который при задержании был ранен. Издание сообщает, что это совершеннолетний мужчина, который является выходцем из Афганистана.
Всего были ранены 7 человек, четверо которых получили тяжелые травмы и эвакуированы в три городские больницы.
Источники сообщают, что у полиции нет информации о том, что это могло быть террористической атакой.
Ранее мы писали о том, что мужчина с ножом напал на пассажиров на вокзале.
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