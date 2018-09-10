Асад разрешил использовать химоружие в Идлибе - СМИ [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Американская разведка получила данные, которые свидетельствуют о том, что президент Сирии Башар Асад разрешил войскам применять хлор против повстанцев в Идлибе.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание утверждает, что Асад якобы одобрил применение газообразного хлора при наступлении на опоозиционные силы в Идлибе.
В связи с этим в Пентагоне уже готовят возможный ответ, однако президент Дональд Трамп пока не решил, каким именно он будет.
Как указывает издание, ожидается, что возможный удар будет мощнее всех предыдущих.
Также сообщается, что российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии.
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Предупреждения сыпятся и из Европы. Французы уже обещают - если Башар Асад, как раньше, применит химическое оружие, то войска Франции будут готовы к удару вместе с американцами