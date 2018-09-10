В Росії протестували проти підвищення пенсійного віку [ Редактировать ]
839 людей затримали поліцейські під час учорашніх протестів в Росії. По всій країні там пройшли акції проти підвищення пенсійного віку.
Найвелелюдніші - в Москві і Санкт-Петербурзі. У російській столиці частина мітингарів залишилася ночувати на Пушкінській площі.
Протести в Росії відбулися в день голосування. У вісімдесятьох регіонах обирали мерів, губернаторів і депутатів до законодавчих зборів. Переможцями, як і передбачалося, стали представники провладної партії "Єдина Росія".
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