839 людей затримали поліцейські під час учорашніх протестів в Росії. По всій країні там пройшли акції проти підвищення пенсійного віку.

Найвелелюдніші - в Москві і Санкт-Петербурзі. У російській столиці частина мітингарів залишилася ночувати на Пушкінській площі.

Протести в Росії відбулися в день голосування. У вісімдесятьох регіонах обирали мерів, губернаторів і депутатів до законодавчих зборів. Переможцями, як і передбачалося, стали представники провладної партії "Єдина Росія".