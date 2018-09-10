У Парижі чоловік із ножем поранив 7 людей.

Четверо з них - у важкому стані, їх доправили в місцеві лікарні. Серед травмованих - турист із Британії.

Напад стався в кінотеатрі. Крім ножа, чоловік в руках тримав залізного прута. Опісля він вийшов на вулицю, там продовжив калічити людей. Злочинця затримали. Він - виходець з Афганістану.

Поки що правоохоронці не мають доказів, що напад був терактом.