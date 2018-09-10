Міністр оборони України вручив танкістам заслужені нагороди [ Редактировать ]
Танкові бригади і механізовані підрозділи Збройних сил України - повністю укомплектовані, а корпус резерву будь-якої миті готовий поповнити можливу нестачу. Про це заявив напередодні міністр оборони України Степан Полторак під час робочої поїздки в район проведення операції Об'єднаних сил.
На передовій він привітав та нагородив танкістів за військові звитяги.
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