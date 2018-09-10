Бойовики продовжують порушувати перемир'я [ Редактировать ]
Минулої доби на Сході російські окупанти 10 разів атакували позиції Збройних Сил України.
Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Золоте, Мар'їнку, Павлопіль та Гнутове. По оборонцях Кримського найманці били з БМП. А поблизу Водяного ворог застосував міномети 82-го калібру. Втрат серед українських військових - немає.
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