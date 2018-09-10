Обострение на Донбассе: боевики стягивают к передовой тяжелое вооружение

Со стороны российских оккупантов идет развертывание до пятисот единиц бронетехники и артсистем - по данным из разведисточников, они группируются на линии фронта вблизи оккупированных Луганска и Горловки