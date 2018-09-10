Одеського любителя вуличних автоперегонів і винуватця ДТП, в якому загинуло 2 людей - взяли під варту. Чи був він напідпитку, чи під дією наркотиків - встановлює експертиза. Що вже зараз відомо слідству - дивіться у сюжеті.

Аварія сталася о дев'ятій вечора, практично в центрі Одеси - на Фонтанській дорозі. Автомобіль "БМВ" виїхав на перехрестя на заборонений - червоний сигнал світлофора, зіткнувся зі "Шкодою", і потім - вилетів на тротуар, де в цей момент на зупинці громадського транспорту перебували люди. Очевидці розповідають: "БМВ" рухався на великій швидкості - близько 100 кілометрів на годину.

"Летел на красный свет. Влупил "Шкоду". Перед тем, как красный свет загорелся, он нажал на педаль газа".

Серед людей, які були на зупинці, двоє - загинули. Це 55-річна жінка і 52-річний чоловік. Ще п'ятеро - травмовані. У лікарні зараз лишаються двоє. Один потерпілий - у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.

"Травматический шок третьей и четвертой степени, множественные повреждения нижних конечностей, травматическая частичная ампутация правого предплечья. Согласно данным статистики, при таких повреждениях высокая летальность", - повідомив Євген Григор'єв, головний лікар Одеської лікарні №1.

Ім'я цього потерпілого поліція досі не встановила. Інший постраждалий - курсант Військової академії, хлопцеві 21 рік, у нього переломи обох гомілок - він у військовому шпиталі. Одеська влада вже пообіцяла допомогти в лікуванні постраждалих і взяти на себе витрати на похорони загиблих.

"Я хочу сказать, и это согласовано с мэром города - со стороны города будет оказана - как всегда мы в таких случаях - оказываем материальную помощь на захоронение", - заявила Світлана Бедрега, заступник міського голови Одеси.

Сам водій "БМВ" дістав легкі травми. Перехожі ледь не влаштували над ним самосуд. Відомо, що це 27-річний Олег Семиренко. Він - постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують прямо на міських вулицях. У соцмережах дрифтер часто ділився відео з власною участю.

Чи був Симиренко напідпитку або ж під дією наркотичних речовин - визначать результати експертизи, які будуть готові найближчими днями. Молодика вже взяли під варту і оголосили про підозру. Відкрито кримінальне провадження. Порушникові загрожує до 10 років ув'язнення.

"Мы пойдем в суд для избрания дальнейшей меры пресечения. Мера пресечения самая жесткая будет - это содержание под стражей на два месяца без права внесения залога", - повідомив Дмитро Головін, начальник ГУ НП в Одеській області.

В одеській поліції також повідомили: посилять заходи боротьби з незаконними автоперегонами. До рейдів проти дрифтерів залучатимуть активістів, які вже зголосилися допомогти правоохоронцям.