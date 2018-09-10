На передовій військовослужбовці облаштовують позиції до зими [ Редактировать ]
На передовій наші бійці почали облаштовувати свої позиції до зими. Роблять так, щоб було і практично, і максимально зручно. Який він комфорт в окопах - розкажуть мої колеги.
Це претендент на зразково-показове укриття для всього північно-східного фронту. В одній із лісосмуг луганського степу поблизу селища Кримське українські бійці збудували собі новий бліндаж. Утеплювач, обшивка, відбивач, завжди гаряча вода. Нагрівач - старий, бойовий, перевірений.
"Четвертый год буржуйка. Прекрасно работает, хорошо. Большое спасибо людям, которые это сделали. Волонтеры, да", - говорить Павло, військовослужбовець Збройних сил України.
Особлива гордість - душова "топтун" - і економія, і ранкова зарядка для особового складу взводного опорного пункту.
"Душевая "Топтун". Тоже тут ребята сделали. Очень прекрасная вещь - все просто делается. И вот, пожалуйста - мыться", - говорить Павло, військовослужбовець Збройних сил України.
Усе сміття - збирають і вивозять. Пластикові пляшки здають у тилу - в Сєвєродонецьку. Побратим Павли - Віктор - каже - усе це - попри те, що бої під Кримським тривають.
"Для них перемир'я - це порожнє слово. Надалі порушують його. Стрілкотня звичайна. РПГ застосовують, все що можуть", - розповідає Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.
Не за горами холоди. Але паливний запас у бійців уже є.
Не відстають наші військові й на Донецькому напрямку. Під Красногорівкою запрошують до бліндажу "класу люкс". Багато бійців на цьому опорному пункті в мирному житті були будівельниками. Вони і зробили в укріпленні майже "євроремонт". Тут навіть плінтуси є - під складами колод і бетонних плит, що захищають від обстрілів.
"Обшито доской, плюс металлом - где буржуйка, где опасная зона. Для своей безопасности", - розповідає Андрій, військовослужбовець Збройних сил України.
Для кожного бійця вмонтовані розетки, є комп'ютер і стереосистема. Усе це - завдяки допомозі бригади, волонтерів, частково - власним коштом. Міноборони оголосило конкурс по всій лінії фронту на кращий взводно-опорний пункт - від Приазов'я на півдні - до Станиці Луганської на півночі.
Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.
"Переможець на кращий ВОП отримає 100 тисяч гривень. Я впевнений, що у нас хлопці живуть однією сім'єю. Гроші, отримані за перемогу будуть розподілені взаємно між собою", - говорить Олег Сидоренко, офіцер командування військової частини.
Друге місце - 80 тисяч гривень. Третє - 60. Переможців визначать, зважаючи на якість облаштування бліндажів, траншей, душових, санвузлів, місць зберігання зброї. Результати конкурсу оголосять за місяць.
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