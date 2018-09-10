В природном заповеднике Sneeuberg Nature Reserve, который расположен в Южно-Африканской Республике, 8 сентября выпал снег.

Об этом сообщает сообщество Cyclone of Rhodes в Facebook.

Опубликованы фото, на которых можно увидеть жирафа и слонов, заснеженные деревья.

Заповедник находится в Восточно-Капской провинции ЮАР на юге африканского континента.

В России первый снег выпал 5 сентября, еще раньше стихия настигла Турцию.