В Африке выпал снег (фото) [ Редактировать ]
В природном заповеднике Sneeuberg Nature Reserve, который расположен в Южно-Африканской Республике, 8 сентября выпал снег.
Об этом сообщает сообщество Cyclone of Rhodes в Facebook.
Опубликованы фото, на которых можно увидеть жирафа и слонов, заснеженные деревья.
Заповедник находится в Восточно-Капской провинции ЮАР на юге африканского континента.
В России первый снег выпал 5 сентября, еще раньше стихия настигла Турцию.
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