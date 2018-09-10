До США наближається ураган "Флоренс" [ Редактировать ]
До східного узбережжя США наближається тропічний шторм "Флоренс".
Ураган рухається Атлантичним океаном зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Відео його переміщення показав Національний центр ураганів в Маямі. Зараз шторм має першу категорію, але до кінця тижня його потужність посилиться.
У штатах Вірджинія, Північна і Південна Кароліна оголошено надзвичайний стан.
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