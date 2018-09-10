Терорист-смертник підірвав майже сотню людей у Кабулі

20 людей загинули, 70 поранені унаслідок двух потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомляє Reuters. Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортзали. Другий вибух стався трохи згодом - рвонуло в автомобілі, припаркованому поруч