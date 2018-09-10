Теракт у Кабулі: загинули десятки людей [ Редактировать ]
Семеро людей загинули внаслідок теракту в столиці Афганістану - Кабулі. Понад 20 поранені.
Смертник на мотоциклі підірвався поблизу поминальної процесії. Люди вшановували пам'ять національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, який загинув 17 років тому. Неподалік від місця вибуху поліція ліквідувала ще одного смертника - він не встиг підірвати бомбу.
Відповідальність за напад взяла ІДІЛ.
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