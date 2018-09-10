У 180 містах і селах Донбасу відтепер "глушать" російську пропаганду. Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко.

За її словами, у прифронтових населених пунктах транслювалися майже 20 російських телеканалів. Усіх їх тепер блокує система "Серпанок", яку розробили українські військові та волонтери.

Окрім того, Україна знайшла спосіб перешкоджати ще й ворожим радіостанціям, - зазначила Ірина Геращенко.