На Київщині напередодні провели етнофестиваль "Дерево роду". Так у Бородянці святкували 95 років від дня створення району. А наша Юлія Касян із народних гулянь повернулася із репортажем.

Урочистою ходою по головній вулиці Бородянки пройшли жителі 20 сіл району. В колоні - представники влади, ветерани АТО, діячі культури, імениті спортсмени. Місцеві школярі з'єднали в одне "живе" полотно 95 рушників, вишитих майстринями Бородянщини.

"Я народилась в Немішаєво, ну все своє життя і навчалась там і в садочок ходила. І зараз тренуюсь теж там на базі Немішаєвського технічного коледжу. В принципі, все своє життя я провела в Немішаєво. Чесно, не знаю як описати свої почуття до району, але так, я люблю", - говорить Ілона Ольховик, чемпіон світу з ушу-саньда.

"Ми зібрали всіх тих людей, хто все своє працьовите життя долучався до розвитку нашого району. Ми показали, що ми всі разом, що ми хочемо наш край розбудовувати, щоб він був найкращим", - наголосив Павло Остапченко, депутат районної ради, житель Бородянського району.

Кожна сільська рада демонструвала на святі свій "куточок" гостинності. Там селяни вихвалялися здобутками цьогорічного врожаю та частували публіку традиційними українськими смаколиками.

"Це зближує людей,люди всі сміються, всі робляться добріші. Кожна громада, кожна сільська рада виставила свою палатку, показали все те, що в них є найкраще в їхній громаді. Я вважаю,що це цікаво-показати своє і побачити що є у інших", - говорить Наталія, жителька села Мирча.

Під час святкування - з волосся бородянських дівчат заплели одну велетенську "косу єднання". А ще - кожен охочий мав змогу долучитися до флешмобу з ліплення вареників.

"Дуже цікаво було, я зліпила десь може три, десь так. Дома ліпила звичайно, але тут… звичайно нічого важкого нема, якщо ти вмієш їх ліпити", - говорить Тетяна, учасниця флешмобу.

Місцеві умільці демонстрували свої творчі доробки з декоративно-прикладного мистецтва. Розважали публіку виступи народних колективів. На головній сцені влаштували театралізоване дійство.