В Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям [ Редактировать ]
В г. Новая Одесса (Николаевская область) 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по играющим детям. Вследствие выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте девяти и пяти лет, сообщает в воскресенье, 9 сентября, пресс-служба областной полиции.
Отмечено, что сам злоумышленник во время стрельбы также получил телесные повреждения. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
В то же время остатки устройства правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование.
Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 УПК Украины.
Следователями начато уголовное производство по статье умышленное убийство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Также правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и путь поступления взрывоопасного предмета к злоумышленнику, ведется следствие.
Ранее мы сообщали, что в McDonald's расстреляли американцев.
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