Дневной сон смертельно опасен для здоровья [ Редактировать ]
Ученые из США выявили связь между недостаточным количеством ночного сна и высоким риском болезни Альцгеймера. Это неизлечимое заболевание, которое приводит к преждевременной смерти. Об этом сообщает EurekAlert!.
Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Baltimore Longitudinal Study of Aging, в котором, начиная с 1958 года, приняли участие более трех тысяч человек. В период 1991-2000 годов среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они ответили на ряд вопросов, касающихся качества их сна и дневной сонливости.
Подгруппе испытуемых была проведена позитронно-эмиссионная томография с использованием химического соединения Pittsburgh B (PiB) для идентификации бета-амилоидных бляшек, являющихся признаком болезни Альцгеймера.
Исследователи идентифицировали 123 добровольца, которые прошли опрос, а спустя 16 лет - томографию с PiB. Оказалось, что у людей, кто жаловался на сонливость в дневное время риск накопления амилоидных бляшек был почти в три раза выше, чем у остальных участников.
Ученые считают, что такие результаты объясняются тем, что дневная сонливость является результатом плохого ночного сна, который в хронической форме способствует образованию бета-амилоидов через неизвестный пока механизм. Однако пока исследователи не могут исключить возможность, что сами бляшки могли вызывать сонливость.
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