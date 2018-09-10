Лондонський тиждень моди відмовився від хутра [ Редактировать ]
Уперше Лондонський тиждень моди пройде без одежин з хутра.
Про рішення заборонити натуральне хутро оголосив Британський модний дім. Ще раніше всесвітньо відомі бренди відмовилися від цього матеріалу у своїх колекціях.
Тиждень моди триватиме в британській столиці з 14 по 18 вересня.
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