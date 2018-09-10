У Південно-Африканській республіці випав сніг [ Редактировать ]
На півдні Південно-Африканської республіки випав сніг.
Регіон накрив холодний фронт. І спричинив незвичні для цієї місцевості опади. Відео і фото місцеві жителі викладають в соцмережах. Роблять світлини на білому тлі та ліплять сніговиків.
У білому полоні опинилися і жителі савани - слони та жирафи. Через снігопади в регіоні перекрили частину доріг.
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