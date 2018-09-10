Каким будет для вас окончание 2018 года можно просчитать при помощи нумерологии. Об этом пишет Кp.ua.

Формула определения числа персонального года

Число персонального года = личное Число + число календарного года.

Полученную сумму, если необходимо, сворачиваем к однозначному числу от 1 до 9.

Формула определения личного числа

Личное число = день рождения + месяц рождения

Полученную сумму, если необходимо, сворачиваем к однозначному числу от 1 до 9.

Пример: ваша дата рождения - 25.07. Личное число человека, рожденного 25.07, равно 2+5+ 0+7=14. Число 14 сворачиваем к однозначному числу и получаем 1+4= 5. Итого, личное число человека, рожденного 25.07, равно 5.

Число календарного года 2018 сворачиваем к однозначному числу: 2+0+1+8=11=1+1=2.

Число персонального года для человека, рожденного 25.07, равно 5+2=7. То есть, число персонального года - 7.

Число персонального года 1

Все, что вы сделаете в этот год, скажется на вашем будущем. Благоприятный год для начала новых проектов, бизнеса, переезда, отношений. В этот год перестанут действовать сдерживающие силы, являющиеся причиной разочарования и даже депрессии, характерные для предыдущего года. Постарайтесь научиться решать вопросы, находить новые идеи и подходить к жизни конструктивно.

Год весьма перспективный для карьеры и бизнеса. Вы сможете получить выгодные предложения, начать новые проекты или заключить прибыльные договоры. Появится возможность обрести независимость, найти новую работу, встретить новых партнеров и открыть свой бизнес. В личных и семейных отношениях возможны перемены - как положительные, так и не очень. Если у вас возникли вопросы в браке, и вы не расстались со своим партнером в прошлом году, то этот год станет для вас переломным. У одиноких людей большая вероятность встретить свою половину.

В этом году следует распрощаться с тяжелым грузом прошлых лет и смело посмотреть в будущее. Помните, что этот год для вас определит качество последующих девяти лет.

Число персонального года 2

Этот год будет более спокойный, чем прошлый. 2018-й - хороший год для совместных предприятий, начала новых отношений. Проявляйте спокойствие и дипломатичность в общении с другими людьми. Позвольте делам продвигаться самостоятельно. Подходящий год для проведения анализа предыдущих лет: а все ли вы сделали для достижения успеха в будущем? Так или иначе, у вас появится возможность сделать это в 2018 году. Будьте терпеливы, и к вам придет успех.

В профессиональной деятельности намечаются продвижения. Многим людям с этим персональным числом года предстоит занять более высокое положение, к которому они стремились раньше. Однако, не стоит принимать поспешных решений, есть большая вероятность совершить ошибку. Это год налаживания партнерских отношений и сотрудничества.

Год предполагает романтические знакомства и заключение брака. Некоторые смогут успешно решить вопросы развода. Используйте этот период для накопления сил, которые вы растратили в прошлом году.

Число персонального года 3

Благоприятный год во всех сферах жизни. В этом году люди будут стремиться к вам. Год предназначен для развлечений, общения и выгодных сделок. Вопросы и дела будут решаться сами собой, жизнь предоставит вам много новых возможностей. Очень важно подходить к проектам творчески и принимать креативные решения. Благоприятный год для продвижения по карьерной лестнице и финансового благополучия.

Если ваша деятельность предполагает внедрение новых идей и нестандартных проектов, смело двигайтесь к цели - вы можете добиться очень многого. Ваше финансовое благосостояние начнет улучшаться, вы будете развиваться внутренне и менять свою внешность. Выходите в свет и наслаждайтесь жизнью - вы это заслужили. Вы станете притягательными для противоположного пола.

Очень удачный период для решения вопросов в личной жизни: укрепления отношений между партнерами, заключение брака, венчания; многие одинокие получат возможность познакомиться со своей избранницей/избранником.

Число персонального года 4

Год труда и настойчивого продвижения вперед. Пришла пора активно браться за работу. Желательно все делать организованно и под строгим контролем. Закончились развлечения и забавы, нужно быть серьезнее и собраться с силами. Вы будете пожинать плоды своих усилий в предыдущие годы. Постановка целей и задач, тщательное планирование и обоснованные инвестиции - вот что необходимо делать в этом году.

Все, что вы будете делать в 2018-м, принесет дивиденды в последующие пять лет. В работе и карьере быстрых результатов не будет, зато ваш труд непременно оценят. Год благоприятен для приобретения недвижимости, земли, а также для начала строительства. Избегайте риска, особенно это касается финансов. Для путешествий и длительных поездок не самый благоприятный год.

Проявляйте терпение к вашим любимым и близким. Некоторые смогут укрепить отношения в семье. Уделите внимание здоровью.

Число персонального года 5

Год будет очень интересным, вероятны многочисленные успехи и приключения. В 2018-м вы начнете пожинать плоды усилий прошлого года. Используйте все представившиеся вам возможности, живите полной жизнью. Вы будете полны энергии, будет огромное желание общаться, путешествовать, знакомиться. Возможно, во время путешествия вы познакомитесь с кем-то, кто изменит вашу жизнь. На работе вас ждет повышение, различные поощрения либо удачная смена места.

Год обещает очень выгодные знакомства, которые пригодятся для осуществления ваших грандиозных планов. Можете рискнуть и значительно продвинуться вперед. От кредитов лучше отказаться. В плане любви и семейных отношений - это год колебаний и сомнений. Не исключена перемена окружения, смена партнера и круга друзей.

В этом году произойдут многообещающие перемены. Вы поймете, что ступили на совершенно новый путь. Будьте готовы принять вызов. В целом, этот год будет очень динамичным, но не все знакомства оправдают ваши надежды.

Число персонального года 6

Год стабильности и гармонии. В семейных отношениях вас ждет счастье и гармония. Любовь, обаяние, нежность – вот чем надо одаривать тех, кто вам дорог. Противоположный пол будет искать вашего общества. В этом году вы можете неожиданно встретить дорогого человека, которого давно не видели и очень ждали встречи с ним. Семья и близкие будут играть необычайно важную роль для вас именно в этом году.

Одинокие люди могут серьезно увлечься и обрести эмоциональную стабильность. Этот год для вас – один из лучших для укрепления семьи. В плане работы и карьеры 2018-й благоприятен для продвижения независимой деятельности. Вы ощутите заметное улучшение финансового положения. Многие смогут приобрести или получить в наследство недвижимость, землю. Благоприятный год для обустройство дома, квартиры.

Это год справедливости, так что, возможно, вам придется иметь дело с законом и судом, чтобы повернуть ситуацию к своей выгоде. Постарайтесь оградить себя от общения с неприятными вам людьми и защититься от возможного негатива. Займитесь здоровьем. Октябрь неблагоприятны для крупных приобретений, учреждения предприятий и заключения брака.

Число персонального года 7

Год духовного и интеллектуального развития. Это время самооценки и внутренних поисков. Вам потребуется время для уединения, чтобы пересмотреть свои цели, отношения и само направление своей жизни. В этом году успешными будут исследования, анализ и размышления. У вас появится возможность получить известность и признание. Но не рискуйте, в материальном плане возможны убытки.

Очень важно научиться прислушиваться к своему внутреннему голосу. Это год глубоких размышлений. Он не допускает фривольности и легкомыслия. Планируйте жизнь на следующий год, но не приступайте к осуществлению масштабных планов. Год неблагоприятен для крупных вложений, карьерного роста и романтического знакомства. Дела и личные вопросы будут продвигаться медленно. Финансовые дела в 2018-м будут для вас не столь важны.

Не спешите вступать в брак, в этом году у вас будет большая склонность к самообману. Следите за физической формой, умственным и душевным состоянием - вам представится шанс переоценить вашу жизнь. Возможна депрессия. Лучше отказаться от плановых операций, если это возможно.

Число персонального года 8

В этом году ко всему следует подходить ответственно. Восьмой год цикла- определяющий, и благодаря этому вы получите то, что заслужили. Если за последние семь лет вы не сделали ничего, то и результаты восьмого года будут нулевыми. Восьмой год дает возможность претворить в жизнь ваши мечты, поэтому можете рисковать. Самые смелые и честолюбивые планы могут быть успешно реализованы. Удачный период для продвижения по службе, поэтому не бойтесь себя проявить. Пришло время заявить о своих правах.

Этот год как нельзя лучше подойдет для продвижения собственного дела. 2018-й благоприятен для решения материальных вопросов. Вы можете смело рассчитывать на помощь и протекцию важных и влиятельных особ. Вы почувствуете значительный прогресс во всех сферах жизни. Будьте эффективны, практичны, уверены в себе, постоянно держите под контролем свои финансы и собственность. Следите, во что вмешиваетесь и на что влияете, - это все может вернуться к вам бумерангом.

Займитесь благотворительностью. В личном плане год обещает интересные знакомства и даже бракосочетание. Можно рассчитывать на приобретение жилья или получение наследства.

Число персонального года 9

Этот год завершает 9-летний цикл. В 2018 году что-то начнется и что-то закончится для вас. Даже если вы не удовлетворены своей работой, карьерой, бизнесом, личной жизнью, отношениями с друзьями и близкими и вообще всем на свете, следует запастись терпением и не делать поспешных шагов. Этот год неблагоприятен для начинаний, но он покровительствует любого рода завершениям. Для многих это будет сложный во всех отношения год.

В профессиональной деятельности вас ждут задержки в делах, финансовые трудности, отсутствие активной деятельности. Избегайте заключения договоров и подписания важных документов, если есть возможность, отложите грандиозные проекты до следующего года. Откажитесь от крупных приобретений и инвестиций.

В личных отношениях придется расставить все на свои места. Нерешительность и колебания не приведут ни к чему хорошему. Если вы давно готовились к разрыву отношений - то лучше это сделать именно в 2018-м. Если же вы не решались сделать первый шаг, боялись и сомневались в каких-то отношениях - желательно сделать свой выбор сейчас. Очистите свою жизнь от прошлого и подготовьтесь к началу нового 9-летнего цикла.

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