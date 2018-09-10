SpaceX запустила Falcon 9 (видео) [ Редактировать ]
В США на мысе Канаверал в штате Флорида компания SpaceX запустила в космос ракету Falcon 9. Носитель отправил на орбиту спутник связи Telstar 18 Vantage (Apstar-5C). Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале компании.
SpaceX модернизировала Falcon 9 до конфигурации Block 5 и оснастила ее маршевой ступенью B1049.1. Запуск состоялся в 7:30 утра понедельника, 10 сентября, по киевскому времени.
Ракета отправила в космос 7060 кг веса, что на 16 кг меньше рекорда, установленного 22 июля 2018 года. Спутник Telstar 18 Vantage пробудет на орбите около 15 лет.
Для SpaceX этот запуск стал шестнадцатым в 2018 году и шестьдесят седьмым в истории компании.
Ранее в космос запустили ракету с украинским двигателем.
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