Совет ООН по правам человека, который 10 сентября начинает очередную сессию в Женеве, рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной и оказание ей помощи в области прав человека. Об этом сообщается в повестке дня Совета ООН.

"Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара о положении в области прав человека в Украине", - говорится в документе.

Совет заслушает сообщение Верховного комиссара, уточнено в повестке дня.

Добавим, 39-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве пройдет 10–28 сентября 2018 года.

Ранее экстренное заседание Совбеза ООН из-за новых деталей в деле отравления Скрипалей.