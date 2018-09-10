Совет ООН рассмотрит ситуацию в Украине [ Редактировать ]
Совет ООН по правам человека, который 10 сентября начинает очередную сессию в Женеве, рассмотрит вопрос сотрудничества с Украиной и оказание ей помощи в области прав человека. Об этом сообщается в повестке дня Совета ООН.
"Внимание обращается на устное сообщение Верховного комиссара о положении в области прав человека в Украине", - говорится в документе.
Совет заслушает сообщение Верховного комиссара, уточнено в повестке дня.
Добавим, 39-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве пройдет 10–28 сентября 2018 года.
Ранее экстренное заседание Совбеза ООН из-за новых деталей в деле отравления Скрипалей.
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