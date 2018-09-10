Современным компаниям приходится изощряться, чтобы удивить покупателей и привлечь их внимание. Так появляются гигантские инсталляции, интерактивные билборды и другие потрясающие идеи на грани гениальности и безумия. Adme собрал примеры рекламы, которые доказывают, что маркетологи - это самые креативные и безбашенные люди.

Ранее мы писали о том, что на "рекламу" Украины за границей потратят 35 миллионов.