Необычно и креативно: 15 нестандартных рекламных кампаний (фото) [ Редактировать ]
Современным компаниям приходится изощряться, чтобы удивить покупателей и привлечь их внимание. Так появляются гигантские инсталляции, интерактивные билборды и другие потрясающие идеи на грани гениальности и безумия. Adme собрал примеры рекламы, которые доказывают, что маркетологи - это самые креативные и безбашенные люди.
Ранее мы писали о том, что на "рекламу" Украины за границей потратят 35 миллионов.
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