Муж Ким Кардашьян и известный музыкант Канье Уэст выпустил ролик совместно с рэпером Лил Пампом. Клип появился на официальном YouTube-канале Lil Pump.

Презентация видео I Love It состоялась на церемонии награждения Pornhub, которую срежиссировал Уэст.

В ролике также участвует актриса Аделе Гивенс. Рэперы, одетые в странные квадратные костюмы, идут по коридору за актрисой и корчат ей рожи. Звезда в этот момент рассказывает об оргазмах.

Ролик за несколько дней набрал больше 36 миллионов просмотров. Автором клипа стал американский режиссер Спайк Джонс, работавший над фильмом Her (Она) и рекламой Apple.

Ранее мы писали о том, что Канье Уэст назвал рабство афроамериканцев их выбором.