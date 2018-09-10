Канье Уэст шокировал клипом (видео) [ Редактировать ]
Муж Ким Кардашьян и известный музыкант Канье Уэст выпустил ролик совместно с рэпером Лил Пампом. Клип появился на официальном YouTube-канале Lil Pump.
Презентация видео I Love It состоялась на церемонии награждения Pornhub, которую срежиссировал Уэст.
В ролике также участвует актриса Аделе Гивенс. Рэперы, одетые в странные квадратные костюмы, идут по коридору за актрисой и корчат ей рожи. Звезда в этот момент рассказывает об оргазмах.
Ролик за несколько дней набрал больше 36 миллионов просмотров. Автором клипа стал американский режиссер Спайк Джонс, работавший над фильмом Her (Она) и рекламой Apple.
Ранее мы писали о том, что Канье Уэст назвал рабство афроамериканцев их выбором.
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