На річці Прип’ять під час проведення спільного антибраконьєрського рейду співробітниками прокуратури Київської області та громадськості був затриманий "головний" браконьєр Чорнобиля Давиденко Василь. Він промишляє багато років у Чорнобильській зоні, а так само в верхів’ях Київського водосховища і на річці Тетерів.

Про це повідомляє IA ZIK з посиланням на прес службу Асоціації рибалок України.

Після довго планованої операції його застали на гарячому, він здійснював лов риби за допомогою електровудки. При цьому виловив 46 сомів, а так само інші види риби, загальною вагою більше 700 кілограм.

При цьому Василь Давиденко працює старшим єгерем в Чорнобильській зоні. Саме він підбирав кандидатів в єгерську службу, але відсутність освіти не дозволило йому особисто її очолити, тому керівником служби був призначений його протеже і товариш.

За нанесення значної шкоди для природи передбачена кримінальна відповідальність (ст. 249 КК – незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом). Стаття передбачає штраф 1700-6800 грн або обмеження волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

За словами місцевих рибалок таке відкрите масове, звіряче вбивство риби стало можливим через високопоставлених покровителів цього браконьєра. Він для них організовував "сафарі" по вбивству звірів і риби в Чорнобильській зоні. На думку місцевих жителів, займатися безкарно браконьєрством поза Чорнобильської зони йому дозволяло "кришування" з боку рибінспекції.

Під час обшуку в місці дислокації єгерської служби в Чорнобильській зоні було виявлено 40 ящиків з сітками, а так само виловлену рибу. Ця злочинна єгерська група давно знаходиться в розробці правоохоронних структур. На даний час в Іванівському райвідділі поліції розслідується ще дві кримінальні справи з участю її членів.

На даний момент Давиденко ліг в лікарню, щоб виграти час, за який його покровителі спробують цю ситуацію зам’яти.

Вся округа знає Давиденко, як головного браконьєра в Чорнобильській зоні. Люди вважають дивом, що хтось зміг, нарешті, зупинити цього браконьєра, і сподіваються, що він отримає за свої діяння гідне покарання.

Раніше ми повідомляли, що у Чорнобильській зоні знайшли унікальних тварин.