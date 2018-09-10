Трамп допускает удар по силам России в Сирии - СМИ [ Редактировать ]
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Президент США Дональд Трамп обдумывает, будут ли американские силы наносить удары по российским и иранским военным в Сирии в случае атаки против правительственных сил САР. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает со ссылкой на неназванных американских официальных лиц газета Wall Street Journal.
В частности, источники газеты заявили, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего большого оплота повстанцев в стране", которой считается провинция Идлиб. Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.
"Пентагон разрабатывает военные сценарии, но Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие Асаду в Сирии", - пишет газета со ссылкой на неназванных американских чиновников.
При этом официальные лица не смогли подтвердить изданию, что США прибегнут к авиаударам по Сирии в случае атаки с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.
"Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд различных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", - рассказал один из высокопоставленных источников газеты в Белом доме.
Ранее источники издания сообщали, что Асад разрешил использовать химоружие в Идлибе.
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